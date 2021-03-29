屏東黑鮪魚文化觀光季將開跑，琉球籍漁船「滿吉財號」28日在台灣西南方海域捕獲一尾黑鮪魚，目視估計約180公斤，通報東港漁業電台後馬上調頭返港，30日上午將驗明正身，若符合所有條件就成為今年第一鮪，時間提早了半個月。

東港電台27日接到琉球籍漁船「金展祥」號通報捕獲黑鮪魚，不過因捕獲地點距離台灣200浬外，不符合資格。28日晚上8時許，電台又接獲琉球籍漁船「滿吉財」船長黃明財通報，在北緯21度38分、東經119度56分台灣西南方海域，捕獲一尾母黑鮪魚。

滿號馬上兼夜趕回東港，29日凌晨4時28分入港，東港區漁會安排30日上午驗魚，若符合所有條件即為第一鮪。第一鮪條件為設籍在屏東縣或高雄市的漁船、在台灣沿近海捕獲的北方黑鮪、重量達180公斤以上、起鉤時仍為活魚、捕獲時應立即通報漁業電台、最先航抵東港漁港等。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，若驗過後確定為今年第一鮪，捕獲時間就比往年提早了半個月，可能是氣候變遷，影響到洄游魚類生態。歷年第一鮪只有2003年於3月23日、25日捕獲，其餘均是在4月中旬前後捕獲，最晚捕獲紀錄則是2011年於4月底。

另外若第一鮪確定，將創下首次在台灣西南海域捕獲紀錄，以往都是在台灣東南海域；而且以往大多是CT3或CT4噸位的漁船捕獲第一鮪，今年是較小噸位的CT2漁船捕獲，以小搏大。

過去第一鮪分別由東港籍及琉球籍漁船捕獲，琉球籍船長技高一籌，從2002年舉辦第一鮪拍賣至2019年，19年間有13年為球琉籍船長捕獲。不過近4年來均為東港籍船長捕獲，今年滿號船長黃明財若確定捕獲第一鮪，便打破東港籍船長4連霸的局面。

(中時 )