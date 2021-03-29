一名媽媽日前帶兒子去逛好市多（Costco），正排隊準備試吃德國豬腳時，前面兩位大媽突然「解壓縮」，也不知道從哪冒出一堆親戚，把剩下的豬腳一掃而空，她和兒子當場傻眼，「肉全沒了！」文章分享後引起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，當天狀況就是「如果按照正常排隊，應該會輪到我們」，問題是大媽們不知從哪烙了一群人，一個阿公牽阿嬤、爸爸尬媽媽、兄姐帶弟妹的概念，把剩下約10人份的肉秒清光。

「眼看即將輪到我們了，結果前一個人整盤端走」，原PO知道豬腳好吃，卻沒想到竟有人「橫刀奪愛」，而且一塊肉都沒留下，只好機會教育兒子「阿桑可能很久沒吃到肉了，但馬麻告訴你，自己排隊的肉肉才會更好吃喔！」

許多網友有同感，「我到Costco根本不排試吃的，一堆人跟餓鬼一樣，喜歡吃幹嘛不直接買」、「很多人真的貪心，明明試口味就好，硬要吃一堆，還呼朋引伴」、「解壓縮很不道德，但這就看試吃員要不要管」。

(中時新聞網)