3月26日，芬蘭輻射與核能安全局（STUK），批准芬蘭西南部歐基洛托核電廠3號機(Olkiluoto 3,簡稱OL3）的燃料裝填許可，建造過程頗為曲折，OL3在2005年始建，原計畫在2009年完工，卻因各種原因延誤到現在，總算有不錯的結果。

芬蘭經濟部長米卡·林蒂萊(MikaLintilä)說：「大家都知道，核能最重要的事情就是安全，不管是核電廠的建造過程、調試過程，以及最後的供電時期，都要求做到最高安全等級。這方面，輻射與核能安全局作為授權機構，一直是近乎苛求的標準進行監督。」

在一份新聞稿說，芬蘭政府說，OL3的運作，是從第1次裝填燃料開始算起，但此時仍屬於，「熱測試」，它會花一年多的時間逐步提升功率，同時也逐漸與電網連接，到最大功率時，預計是在2022年2月才會達成。

歐基洛托核電廠位在芬蘭西邊的埃烏拉約基(Eurajok)，緊臨埃烏拉河(Eurajok)，這座電廠於1979年完成2座沸水式反應爐(OL1、OL2)，每座反應爐可供應890 百萬瓦的電力。這則新聞所說的是電廠的3號機(OL3)，它採用第3代壓水式，稱為「歐洲壓水爐」(European Pressurised Reactor)，也稱「先進動力爐」(Evolutionary Power Reactor,EPR)，可大幅降低芬蘭的溫室氣體排放量。

林蒂萊部長解釋說：「芬蘭國內的工業持續發展，必然需要更多清潔和安全電力。OL 3電廠是芬蘭走向全面清潔能源的一大步，將使芬蘭全國溫室氣體排放量減少幾百萬噸。」

OL3電廠目前世界最大的歐洲壓水爐，它的發電量為1600百萬瓦，也有望成為北歐和波羅的海電力市場的最大發電量。

它的建造過程頗為曲折，建造工作始於2005年，原本預計將於2009年完成。但是，由於部件故障、安全測試造成的大量延誤，建造公司阿海琺(AREVA)還面臨首席執行長被撤換、自動化設備系統通不過測試，到了2012年，建造成本已爆增3倍。之後面臨的又是一年又一年的延誤，但一切也都是為了安全起見。

現在，核電站最終獲得了燃料裝填許可，預計在完全供電時，將可生產14％的芬蘭電力。

(中時新聞網)