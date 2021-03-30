徐若瑄監製及主演的電影《孤味》叫好又叫座，讓她的事業再攀一波高峰。過年期間她前往新加坡，與老公和兒子共享天倫樂，但事業心頗重的她，假期結束後馬上回到台灣，發行人生第一張黑膠唱片，並歡度46歲生日，接著還要演出新片，億萬票房總監的戰鬥力，真不是一般人比得上的。

加盟新唱片公司後，徐若瑄首度推出新歌加精選的黑膠唱片。（圖／出日音樂提供）

三月十九日中午十一點半，台北市南港的雅虎總部前聚集了一群粉絲，在等待徐若瑄的通告結束。看他們人手一袋，還拿出有徐若瑄登上封面的雜誌及鋼鐵人拼圖，似乎是為了向當天生日的她獻上禮物。

陳淑芳因在《孤味》中演徐若瑄的媽媽，培養出好交情，錄影當天特地到場助陣。（圖／本刊攝影組）

許多粉絲在徐若瑄錄影現場的樓下等候，待她出現便送上生日禮物。（圖／本刊攝影組）

下午一點半左右，當天擔任節目特別來賓的陳淑芳先行離開大樓，不久後徐若瑄現身，接受粉絲的禮物和祝福，並親切地與他們拍照，接著搭上保母車返回住處。徐若瑄一下車便迅速進門，隨行的工作人員則負責提蛋糕和粉絲們的禮物。

徐若瑄搭保母車返回住處，由工作人員替她提著蛋糕和粉絲送的生日禮物。（圖／本刊攝影組）

到了三點多，徐若瑄與姊姊和一名友人現身，接著走進一處民宅，疑似是到了其中的文創空間。傍晚五點半三人再度出現時，身邊多了一大串銀色氣球和V字造型的金色氣球，看來是為了當晚的慶生派對而準備；晚間六點半，一名女性帶著兩個小孩搭車來到徐家，由當日與徐若瑄同行的兩名女性領著他們上樓，直到半夜都不見有人離開，當晚眾人在徐家幫徐若瑄慶生，想必非常開心。

徐若瑄和姊姊徐若瑜感情相當好，彼此都不會錯過對方重要的日子。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

去年徐若瑄加盟新唱片公司，推出《Im V》新歌加精選輯，除了收錄電影《孤味》片尾曲〈別人的〉，還有多首經典代表作，近期更順勢發行黑膠唱片。喜事不斷的徐若瑄，去年監製及主演的《孤味》，以一．八八億元的票房，登上國片賣座冠軍，讓她在慶功宴上如釋重負地說：「下一部片，我要輕鬆回歸演員，票房就不是我的問題了。」

徐若瑄監製的電影《孤味》叫好又叫座，該片演員謝盈萱（左）也入圍金馬獎最佳女配角獎。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

成功晉升億萬監製後，徐若瑄對在大銀幕發展似乎更有野心，據傳她在即將開拍的新片中飾演媽媽桑，與扮演處男的柯震東有段跨年齡的禁忌之戀。這回只需單純地把戲演好，徐若瑄的心情自然放鬆許多，相信她的演出，會和當監製時一樣交出漂亮的成績單。

雖然事業心重，徐若瑄仍非常重視親子時光，常分享和兒子的甜蜜互動。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

(中時新聞網)