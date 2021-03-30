位於台北市仁愛路和復興南路交口的台北福華飯店。（中時資料照 顏謙隆攝）

位於台北市慶城街商圈精華地段的「福里花園大廈」，近日遭檢舉違法裝修，北市建管處已派人前往蒐證。據悉，福里花園大廈原為福華飯店廖家第二代廖德修資產，廖過世後，包括福里花園大廈在內的50億元資產，已轉到相交30年的密友蕭琦晃名下。

位在台北市仁愛路和復興南路交口的福華飯店，屹立不搖已經30多年，但創立福華飯店的廖家相當低調，是全台大地主之一，土地資產粗估超過百億。

福華飯店集團創辦人廖欽福有9個兒子，廖德修排行老六。第一家飯店台北福華興建時，老大廖修鐘負責監造，曾在日本東京銀行任職的老二廖有土即負責公司財務，老三廖慧明是土木工程權威故為建築設計把關，版畫家老四廖修平負責裝潢陳設與福華沙龍，經營紅木家具的老五廖凱修與廖修謙，則分別司職司家具與設備，么弟廖東漢則負責行銷業務與新事業開發，「兄弟同心，其利斷金」為觀光飯店市場佳話。

廖德修於2019年驟逝，妻子則早於8年前過世，兩人膝下無子，廖所擁有的「福里花園大廈」、海內外房產、股票等高達50億元資產，已陸續轉移到蕭琦晃名下。據《鏡週刊》報導，約30年前蕭琦晃進入福華飯店集團，一開始是櫃台員工，之後獲得廖德修賞識，聘為特助，從此開始貼身協助廖工作、生活大小事，也展開兩人長達30年的情誼。

(中時新聞網)