近年「被動投資」蔚為風潮，加上投資達人鼓吹被動投資的好處，買指數股票型基金（ETF）的股民大幅增加。根據集保結算所大數據分析，677萬有庫存的股民中，高達99萬人持有ETF，佔比達15％，比2019年的9％大增6個百分點。

集保資料顯示，從2011年到2014年，持有ETF的股民僅佔有庫存股民的2％，幾乎沒什麼成長；即便從2015年到2019年，每年增幅也僅1至2個百分點，但去年卻爆炸性增長，主因盤中零股交易與定期定額買股制度推動，可預期ETF佔股民庫存比重將進一步攀升。

近年ETF成長原因與各大投信積極推出各種主題型ETF商品，例如5G、未來科技、永續高股息等，不僅搭上熱門產業順風車，投資人的選擇也變多，因此吸引更多股民加入購買ETF的行列。值得注意的是，ETF不盡然是被動投資，包含元大高股息（0056），以及近年興起的ESG ETF、5G ETF等，都是屬於有主動投資成分的Smart Beta ETF。

所謂Smart Beta ETF，指的是基金經理人使用各種特定投資指標，例如0056就是以預估殖利率作為指標，而國泰投信發行的台灣ESG永續高股息ETF基金（00878），則是將MSCI ESG評級作為選擇成分股的標準。然而，這類ETF並不像台灣50（0050）是用市值前50大公司加權組成基金，屬於被動選股的指數型投資，Smart Beta ETF仍有主動投資的成分在，因此投資人購買前必須對商品有充分了解，確認這類ETF商品符合自身投資策略，再進場購買。

依集保大數據資料也發現持有ETF的股民年齡層，發現佔庫存比重較高的，全都是年輕股民。其中20-29歲股民就有高達27％持有ETF，30-39歲股民持有ETF的比重也有22％，至於超過40歲以上股民持有ETF的比重，就大幅下降至15％以下；而0-19歲股民持有ETF的比重也接近2成。

當然此一分布狀況與ETF進入市場時間有關，年紀較長的股民進入股市時，市場可以選擇的ETF商品很少。就算是台股最「長青」的ETF、元大台灣50，也是在2003年才成立，至今仍未滿20年，因此早期股民投資標的只有個股，即便後來開始買ETF，可能也不會佔太高的部位。至於未成年者多由父母開戶，目的是替小孩投資理財，多會選擇穩健成長、兼具存股概念的績優股；因此具有分散風險、穩定配息的ETF，就成為父母替小孩長期投資時的優質標的。

集保指出，相較於20年前，投資人可以選擇的投資商品變多，想複製大盤績效表現的投資人，有追蹤指數等原型ETF可買；看好5G、高科技類股的投資人，也可選擇Smart Beta ETF，顯示主管機關致力打造台灣資本市場的多元開放與「接地氣」，投資人想投資何種標的，都能在資本市場中找到對應的商品。

(工商 )