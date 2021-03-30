為紀念英人巴爾頓百年前來年推動自來水事業有成，台北自來水事業處30日於自來水園區舉行銅像恢復揭幕與植樹儀式，台北市長柯文哲今與水利專家前內政部部長李鴻源、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、在台辦事處代表鄧元翰共同揭幕，駐日代表謝長廷也與日本貴賓以視訊方式同步連線。

北水處指出，英國衛生工程技師威廉．巴爾頓（William Burton），於100多年前來台推動自來水事業，被譽為台北水道先驅，當時日本政府曾於1919年3月30日在台北水道水源地設置銅像，以此紀念巴爾頓的偉大功績，無奈卻於二戰時期遺失。

為感念巴爾頓的貢獻，特地選在1919年時的同一日（30日），舉行銅像恢復揭幕與植樹儀式。柯文哲致詞時指出，想到自來水，就會想到台灣自來水之父巴爾頓的貢獻，特別感謝日本下水研究會及各方幫助，讓銅像能再次恢復，讓後人得以紀念其為台灣的付出。

柯表示，台灣正面臨缺水危機，北市卻能得以倖免，必須感謝北水處在2005年，就開始進行汰換老舊管線的工程，漏水率由當時的26.99％下降至2020年的11.90％，等於每年省下半座翡翠水庫，他也從2015年推動智慧水表，讓水資源能有運用。

柯說，在戰備水井部分，台北也挖了73處的戰備水警，以防不時之需，每月也會啟動抽水機跑一遍，確保運作正常，北市府也利用學校水塔來儲水，多管齊下，但北市未缺水是從前市長林洋港、李登輝就開始努力，確保北台灣用水無虞。

日本下水文化研究會為這次銅像在臺北恢復，也特別募款贊助2張紀念椅與1棵羅漢松，贈予水園區；同時，日本會場則由駐日代表謝長廷致詞，並代表北市府轉贈巴爾頓小塑像予其玄孫Kevin Kmetz、該研究會會長稻場紀久雄博士及台灣友好交流協會會長黑須隆一。

(中時 )