中央流行疫情指揮中心今（30日）宣布，新增1例境外移入個案（案1025），為本國籍30多歲女性，2019年9月至英國就學，今年3月28日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫。

指揮中心表示，個案3月29日於檢疫所進行專案採檢，檢出新冠肺炎陽性，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共26人，其中13人為前後二排座位旅客，專案採檢結果皆為陰性，持續於檢疫所隔離，13人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計188,626例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含186,833例排除)，其中1,024例確診，分別為908例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、981人解除隔離、33人住院隔離中。

(中時新聞網)