網路媒體獨家報導，前總統馬英九、前副總統吳敦義520起赴中港澳交流，總統府開綠燈！不必行前核准，返台後申報即可的報導；總統府發言人張惇涵今表示，一切依法辦理，沒有所謂「開綠燈」問題。

張惇涵強調，依照相關法規，馬前總統及吳前副總統之出境管制期限至今年5月19日。然而，對於總統府出境管制期間屆滿者，若欲前往中國，仍必須依照「兩岸人民關係條例」規定辦理，返台後應向總統府申報。

張惇涵指出，總統府涉密管制人員的出境管制，皆依照「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理。實際上，總統府也曾依照相關法規及程序，多次同意馬前總統、吳前副總統，於卸後出境至非中國及港澳地區。

張惇涵表示，因應立法院於2019年5月完成「國家機密保護法」部分條文修正，總統府依照修法精神，將重要涉密人員的出境管制期間延長2年，無論國民黨或民進黨執政時期的政務人員皆一體適用。而現任者在未來卸任後，也必須適用相同的法律及標準，皆是以更嚴謹方式，保護國家機密、確保國家安全。

張惇涵強調，總統府必須依法行政，自然沒有所謂「開綠燈」問題，更沒有報導所稱過度政治臆測之「三部曲」。

(中時 )