繼信用卡巨頭威士卡（Visa）之後，線上付款服務業者PayPal也開始允許美國消費者使用加密通貨付款，此舉有助大幅提升加密通貨在日常消費的使用頻率。

受此消息激勵，全球市值最大加密通貨比特幣30日價格上揚。根據比特幣價格追蹤網站CoinDesk數據，30日盤中比特幣上升1.88％，報59,056.12美元。2021年迄今比特幣價格累計大漲103.1％。

PayPal 30日宣布，凡是在PayPal行動錢包持有比特幣、以太幣、比特幣現金和萊特幣的美國用戶，即日起結帳時可將其持有的加密通貨轉換為穩定幣進行付款。

這項功能最初適用於PayPal的數百萬名商家，未來幾個月便可擴大至與該公司合作的全球2,900萬個商家。

PayPal表示，使用者能夠自行選擇使用上述哪種加密通貨付款，取決於PayPal錢包有哪種虛擬貨幣，以及是否有足夠的金額為該筆消費付帳。

PayPal執行長舒爾曼（Dan Schulman）在該項計畫正式公布之前向媒體表示，這是用戶首次可以在PayPal行動錢包無縫使用加密通貨，一如信用卡和簽帳金融卡（Debit Card）。

PayPal表示不會向使用加密通貨付款的消費者用收取交易費，商家將會收到穩定幣，不必承受加密通貨價格波動。PayPal先前已經開放客戶買賣和持有加密通貨，現在又增加結帳功能，讓該公司成為接受加密通貨的主流金融企業之一。威士卡日前亦宣布開放以加密通貨結算。

其他金融服務業者也相繼接受比特幣，例如行動支付公司Square讓消費者透過行動錢包買賣比特幣。

大型機構投資人對加密通貨興趣攀升，看好市場對加密通貨的接受度增加，和其抗通膨的特性，帶動2021年比特幣價格翻漲逾一倍。

(工商 )