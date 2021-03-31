韋斯布魯克今天在「背靠背」之戰奮勇攻下22分、15籃板、15助攻，連續三場繳出大三元成績單，可惜巫師依舊104比114遭到黃蜂螫傷，2連勝止步。

這是韋斯布魯克本季第17次大三元，單月第7次大三元，這17次大三元巫師8勝9敗，證明籃球是團隊項目，就算韋斯布魯克在怎麼神勇也無法隻手撐天。

不過，韋斯布魯克還是繼續改寫隊史紀錄，同時他在還沒打完第三節就已完成大三元紀錄，生涯第48次在前三節比賽就已完成大三元，成為NBA近25年第一人。

韋斯布魯克曾在2016-17球季至2018-19球季創下連續三個球季平均大三元數據，創下NBA新猷，上賽季從雷霆轉戰火箭，在與哈登的搭配下火力稍減，中斷連續球季大三元紀錄，本季來到華盛頓，球隊戰力低迷，加上畢爾有心無力，因此球團只能倚賴韋斯布魯克，同時也讓韋斯布魯克有了無限開火權。

韋斯布魯克本季出賽39場，場均21.8分、10.2籃板、10.6助攻，雖與巔峰時期(2016-17賽季場均31.6分、10.7籃板、10.4助攻)還有段差距，但巫師已別無他法，只能任憑他去耍，或許未來有可能看到他創下更多紀錄。

(中時 )