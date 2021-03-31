新冠肺炎（COVID-19）疫情隨著疫苗開打，逐漸露出重返新常態的曙光。部分疫情管控較為得宜的地區，也開始推出「旅遊泡泡」規劃，在有限的活動範圍下，重啟旅遊活動。為了讓趕上這一波旅遊潮的朋友，都知道旅遊目的地的疫情管控需求，蘋果（Apple）地圖服務也隨之更新，可顯示 COVID-19 的機場旅行指南資訊。

蘋果宣布今（31）天起「地圖」將開始在機場地點卡片上直接顯示 COVID-19 的機場旅行指南資訊。使用 iPhone、iPad 或 Mac 的旅客，能透過查詢地圖，獲得當地機場的健康要求資訊，像是口罩、健康檢查或篩檢報告，以及隔離指南等。

蘋果地圖更新 可顯示當地機場防疫資訊與健康要求資訊。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

透過國際機場協會 (Airport Council International) 所提供的資料，蘋果「地圖」現在可以顯示全球 300 多個機場實施的 COVID-19 健康措施。使用者只需在 Apple「地圖」中搜尋機場，就可以直接在機場的地點卡片上找到該機場的 COVID-19 網頁或當地對乘客的各項要求。

在「地圖」中搜尋該機場，點擊打開機場就能看到關於該機場的健康要求資訊。 蘋果指出，這是他們為協助使用者能更進一步了解疫情，並防止 COVID-19 的傳播所採取的最新措施。

(科技)