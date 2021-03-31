據統計，全台每年約有500至600名18歲以下孩童確診罹癌，也是孩童第4大死因。醫師提醒，兒童癌症治癒率高，呼籲父母謹記「燒紅大腫痛神視輕白」9字訣，及早揪出異樣。

根據衛生福利部統計，全台18歲以下兒童、青少年每年有500至600人新確診為癌症，近10年來標準化發生率大致都落在每10萬人口14.4人；民國107年癌症登記報告顯示，兒童5大癌症排名以白血病居冠，2至5名依序為淋巴瘤、生殖細胞瘤、中樞神經瘤、甲狀腺癌。

進一步分析發現，男童的年齡標準化癌症發生率略高於女童，其中淋巴瘤較好發於男童，發生率是女童的3.1倍；甲狀腺癌則較好發於女童，發生率為男童的1.9 倍；不同年齡層好發癌症型態略有不同，僅白血病及淋巴瘤在不同年齡層都維持在前5大癌症。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，由於兒童處於生長發育階段，細胞再生能力好，對於化學治療的耐受程度也比成人來得好，加上各種支持療法的醫療進步，都有助於療程進展，因此相較成人癌症，兒童癌症的治癒率高，各癌症5年存活率都達50%以上，整體5年存活率約80%。

兒童癌症其實有跡可循，父母可利用「燒紅大腫痛神視輕白」9字訣，及早揪出異樣。

兒童癌症基金會董事長、台大醫院小兒部主治醫師林東燦說，「燒」為超過一週不明原因發燒；「紅」為瘀青、紅色出血點或流鼻血、牙齦出血等；「大」為頸部、腋下、鼠膝部等淋巴結不明原因腫大，尤其超過2公分、觸摸時固定不動、壓了也不會痛；「腫」為身體、四肢出現腫塊，尤其是腹部腫脹更應提高警覺；「痛」為不明原因疼痛，如頭痛、肢體痛、胸痛、腹痛等。

另外，「神」代表出現神經系統症狀，如頭痛、嘔吐、複視、肢體無力、無法捧碗或用筷子，走路歪斜易跌倒等；「視」為瞳孔出現白色反光且拍照後雙眼瞳孔反光不同；「輕」為不明原因體重減輕、食慾不振，於該生長的年齡卻停止長高；「白」為臉色蒼白等貧血現象。

林東燦呼籲，照顧兒童的父母及師長，若發現孩童發生上述徵兆應盡速就醫診治，早期發現、早期治療。（編輯：張芷瑄）1100331

(中央社)