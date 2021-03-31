NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技今(31)日宣布，推出旗艦產品SM2708 SD Express控制晶片解決方案，支援最新SD 8.0規格，並向下相容SD 7.1規格，藉由PCIe Gen3 x2介面和NVMe 1.3，SM2708為SD Express卡提供超高效能的解決方案，滿足各產業高效能應用需求。

慧榮表示，SM2708 Turnkey解決方案支援最新3D NAND，採用Silicon Motion獨有的NANDXtend ECC技術、內部資料路徑保護，以及可程式化韌體，達到最大的可靠性和耐用性。

慧榮市場行銷暨研發資深副總段喜亭表示，許多最新的高階相機和手機都能錄製8K影片，並且需要更快的傳輸速度。SM2708控制晶片支援SD 8.0規格，將流通量(Throughput)提高近三倍，可滿足8K視訊擷取、RAW攝影、多頻道IoT裝置、多工處理的車用儲存裝置，以及其他需要超高資料傳輸速度的應用。

威剛產品行銷處長陳志瑋表示，隨著使用者自製高畫質內容的興起，消費者尋求高效能、高容量的抽取式儲存裝置以滿足其需求，SM2708搭配PCIe Gen3x2介面，為消費者提供類似迷你型固態硬碟的可攜式儲存裝置新選項。

(時報資訊)