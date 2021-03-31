後疫情時代，許多民眾渴望接觸大自然，也因封關讓露營、野餐的商機崛起，而IKEA也在此時再度推出Let’s Go隨行系列，推出各式符合輕旅行需求的商品;而台隆手創館也為接下來的花季，推出美型野餐道具，讓消費者能夠輕鬆準備完美出遊。

IKEA Let’s Go系列的折疊式保鮮盒、保鮮袋、保溫瓶通通一張500元有找。（IKEA提供）

IKEA Let’s Go隨行系列，以隨身需求為靈感入球方便攜帶收納為靈感，包含各式尺寸風格的背包和配件、水瓶、折疊式便當盒、旅行用品、充電器等，滿足方便攜帶好收納、隨時飲食、聯網傳輸等三大訴求，其中在此次新品當中FOLDEREID單人自動充氣泡棉床墊，可捲起收納好攜帶，十分適合露營與野餐，再搭配FÖRENKLA附輪腳行李箱以及高CP值的FÖRFINA旅行用品 10件組，使旅途更舒適。

IKEA FÖRFINA旅行用品 10件組，符合飛機上隨身攜帶液體的容量要求，讓旅行更順暢、輕鬆，129元。（IKEA提供）

IKEA Let’s Go隨行系列擁有多款背包、旅行箱、FÖRFINA旅行用品10件組、自動充氣泡棉床墊。（IKEA提供）

而台隆手創訴求「網美野餐」，除可以製作出可愛飯糰的模具組外，含有超萌的呆萌黑貓可微波雙層便當盒和海軍風舒適三層野餐墊，前者可盛裝食物不混雜且可微波加熱，即使平時上班也能使用，另外也推薦野餐時可隨時補充水分的隨身瓶、冷泡茶壺，甚至是無限攜帶果汁機，讓你出門在外也能享受現榨果汁。

台隆手創館BRUNO無線攜帶果汁機，使用Type C充電方便，40秒就能享受新鮮美味，1280元。（台隆手創館提供）

台隆手創館HARIO櫻花粉冷泡茶壺，酒瓶造型超級吸睛，壺嘴濾網設計，無須擔心茶葉掉落，1000元。（台隆手創館提供）

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