馬祖海巡隊指出，今年馬祖地區禁限制水域附近的抽砂船已大幅減少，海面淨空狀態有明顯改善。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海域大陸籍抽砂船越界頻傳，海巡署第十一巡防區指揮部統籌調度第十（馬祖）海巡隊不定期聯合大型巡防艦及特勤人員威力掃蕩，自2019年至2021年3月底，共查扣大陸籍抽砂船6艘、驅離越界抽砂船603艘，罰金及拍賣繳納國庫金額高達1億6380萬元，將持續打擊掃蕩抽砂行徑。

大陸抽砂船越界至馬祖南竿西南及莒光西北面的限制水域內非法下錨或作業，為維護國土和漁業資源，海巡署第十一巡防區指揮部統籌調度第十（馬祖）海巡隊不定期聯合大型巡防艦及特勤人員，擴大威力掃蕩越界大陸漁船、抽砂船等專案勤務。

馬祖海巡隊指出，今年馬祖地區禁限制水域附近的抽砂船已大幅減少，海面淨空狀態有明顯改善。日前巡防區指揮部率所轄海巡單位拜會連江縣長劉增應時，劉當時也表示，縣府將與對岸透過視訊會議，共維馬祖海域秩序及生態資源。

劉增應也肯定海巡署在這段期間的戮力付出，也請海巡署持續積極推動兩岸協力執法，合力打擊掃蕩抽砂行徑，不負國人眾望。

依據馬祖海巡隊統計，自2019年迄2021年3月底止，登檢查扣大陸抽砂船6艘、驅離越界抽砂船603艘、罰金及拍賣繳納國庫金額高達1億6380萬元，行政罰鍰亦達1386萬元。

海巡隊將持續加強南北竿及莒光周邊海域巡防勤務，結合大型艦船能量，持續執行驅離及取締越界陸船，確保馬祖海域海洋資源永續發展。

海巡署表示，針對大陸越界捕魚及抽砂船越界作業情形絕不寬貸，對於侵犯我國海域的行為絕不姑息，以守護馬祖海域並保育海洋環境，並籲請漁友及鄉親協助舉報非法越界陸船，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。

(中時 )