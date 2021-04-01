經濟部1日再添7家企業共斥資逾32億元擴大投資臺灣，受矚目的是生合生物科技為專精於研究、製造與開發乳酸菌產品之公司，計劃擴大招聘107名本國員工斥資近19億元，回臺於高雄路竹興建二廠，建置智慧化發酵、凍乾及包裝產線，持續調整供應鏈，藉以化危機為轉機，創造出新核心優勢價值。

投資臺灣事務所今審查通過的名單包括臺商回臺方案的生合生物科技；根留企業方案的保勝光學以及中小企業方案的普裕興業、雲林古坑咖啡、翊驊國際貿易、台萬工業及全勝汽車等。

生合生物科技為專精於研究、製造與開發乳酸菌產品之公司，生產人體保健益生菌、發酵乳飲品、植物保鮮劑及飼料益菌添加劑等項目，全產線皆通過ISO22000、HACCP、HALAL與NSF-GMP認證，除供應國內市場外，亦提供中國大陸、東南亞及韓國等市場。原中國大陸廠原料進口多仰賴美國大豆、玉米，受美中貿易戰衝擊關稅增加至25％，為此計劃擴大招聘107名本國員工斥資近19億元，回臺於高雄路竹興建二廠，建置智慧化發酵、凍乾及包裝產線，持續調整供應鏈，藉以化危機為轉機，創造出新核心優勢價值。

保勝光學為臺灣第一家成立光學元件製造公司，歷經德國、美國公司營運，現為100％臺資企業且已併購日本PENTAX在臺子公司。融合世界三大先進國家之光學技術，聚焦高精密度、高客製化、少量多樣之產品，提供半導體設備高階檢測系統、國防工業光學元件、航太工業光學元件及AOI檢測設備相關光學鏡頭與鏡片，市場遍及歐美與日本。為全面提升高精度光學元件之技術，計劃斥資逾新台幣2億元在臺中潭子科技產業園區（原潭子加工出口區）既有廠房，擴增奈米級精度智慧化產線，深根在臺技術能量，加速創新研發，以期匹敵國際光學大廠，同時造福地方發展，也將增加16個以上的就業機會。

普裕興業為指標性合成皮革供應商，專注於製造高級真皮感及紡織紋路產品，除國內銷售外，亦外銷至北美、日本、中國大陸、澳洲與東南亞等地，由於環保及動保意識抬頭，部分合成皮逐漸取代動物皮革，近年來憑藉成功研發100％可自然分解的PVC產品，開闢市場新藍海，原有廠房已滿載，為此計劃擴大投入逾2億元，在彰化縣芳苑擴建廠房，導入智慧化機器設備及物聯網應用系統，致力於提供消費者最優質的合成皮革面料，營造永續皮革產業，將為國內創造6個就業機會。

雲林古坑咖啡為實現推廣臺灣咖啡的夢想，選擇與小農契作並在雲林大尖山自家種植，推出「TGC（Taiwan good coffee）」與「大尖山」兩大品牌，建構臺灣咖啡六級化，並將智慧科技導入咖啡產業，透過AI智慧物聯網之概念強化臺灣咖啡產業競爭力。TGC製造及販售咖啡豆、即溶式、滴濾式咖啡等品項，舉凡各大百貨、連鎖超商、網路與海外市場皆有通路。由於國際咖啡市場持續穩定成長，為滿足市場需求，計劃招募10名本國員工投入逾1億元，在雲林古坑新建兼具環保、永續及智慧化之咖啡與農產品加工廠，期望透過即時管理方式提高產品品質，讓臺灣咖啡邁向國際化，打造國外消費者與買家來臺體驗與商談臺灣咖啡品牌國際級基地，將臺灣咖啡出口貿易行銷至全世界。

翊驊國際貿易專業製造易力管／鋁擠管系統零組件、無人搬運車（AGV）、車燈及照明等產品，在燈品類擁有「木林森照明」品牌，眾多品項供應給緯創、東陽、友達、堤維西等知名大廠，由於美中貿易戰使得電子產業紛紛回流在臺新設廠，預期物流設備與無人搬運車系統有強大需求，亦看好未來電動車市場，計劃斥資近4億元在臺南科技工業區興建廠房，導入智慧化機器設備產線，精實製程技術，藉以擴大市場版圖，將為國內增加30名就業機會。

台萬工業專注於自行車踏板、坐墊及相關零組件製造，在荷蘭、捷克、德國及印尼等地皆設有銷售通路與營業據點，其中歐洲市場占整體營收70％以上。台萬第一件中小企業方案已於108年8月通過，投資興建臺中廠房已於去年完工，考量到近年全球自行車運動蔚為風潮，以及室內健身車需求強勁，計劃加碼逾1億元投資第二案，在新廠增設視覺化踏板、真空坐墊與PLC全自動射出等產線，期望一舉躍上全球最大踏板製造商，將為國內創造20個工作機會。

全勝汽車為HONDA北區最大經銷商，由於北投分店已成立17年，為應付市場需求，再加上未來淡水交通網陸續完工，預期發展將無可限量，為此計劃投入近2億元興建淡水旗艦店，擴大服務能量，導入智慧化系統，可應用於展示間、服務廠、辦公室及驗車線，同時建立全勝VIP資料庫，可有效提升服務品質以及減少顧客等待時間，為淡水地區客戶提升方便性，亦為當地帶來科技化創新服務，有效強化產業價值，將為國內增加24個就業機會。

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