NCC昨天力挺華視入主52頻道，還稱將會以行政指導方式要求華視新聞資訊台變更營運計畫書並落實承諾等。國民黨立委李貴敏質疑，民眾的眼睛是雪亮的，從強制中天關台退出52台到同意華視進駐，NCC不就是按照劇本繼續演出嗎？華視財務嚴重虧損、人力不足的華視竟優於中天或其他頻道業者勝出，「過場荒腔走板」。

李貴敏說，52台風波撲朔迷離，但可以確定的是，NCC雖然不斷強調維護消費者權益、節目多元性、以及公共利益，但NCC顯然不在乎百姓「知的權利」。否則，何以忽視長期收視中天新聞台的廣大民眾的權益，斷然將中天新聞踢出52台？

李貴敏也質疑，為什麼財務嚴重虧損、人力不足的華視竟優於中天或其他頻道業者勝出，攻占熱門頻道52台？NCC迄今説不出理由，只知道推給系統商跟頻道業者的合意。

李貴敏批評，所有過場荒腔走板，NCC也講不出個所以然，連空頭承諾也只能閉著眼睛接受。這種違反憲法基本人權，以及民主體制與依法行政的行徑，正是民主倒退嚕的典型代表作。

(中時 )