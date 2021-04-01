在資本市場一片大好之際，2020年底還是有兩家壽險公司資本適足率未達標，尤其宏泰人壽淨值比已連續二期未達3％，去年底資本適足率（RBC）僅164％，雙重不合格，保險局副局長王麗惠1日表示，宏泰人壽2月完成普通股現增19.5億元，2月底自結RBC可達207％、淨值比拉高到3.1％，暫時都符合法定門檻。

另外一家是台銀人壽，2020年底RBC只有176％，亦未達法定的200％要求，王麗惠表示，3月17日已核准台銀人壽現金增資110億元，且資金已到位，據台銀人壽自結RBC可逾300％以上，亦已達安全水位。

去年雖然股債雙漲，但因為新台幣大幅升值5％以上，不少壽險公司是匯兌成本增加，造成獲利及淨值減少，去年底資產近3,134億元的宏泰人壽淨值雖上升到近87億元，但年底淨值比2.78％，仍是未能跨過3％安全門檻，加上去年6月底時宏泰人壽淨值比1.88％，即已連續二期未達標，必須儘速進行財業務改善計畫。

宏泰人壽在今年初完成減資200億元，再增資19.5億元後，2月底自結淨值比已拉回3.1％，且RBC亦拉高到200％以上，但保險局監理是看今年6月底財報指標，保險局亦提醒宏泰人壽應注意財務及業務指標，今年6月雙指標仍應符合法定門檻。

至於100％政府持股的台銀人壽，去年底總資產已近4,439億元，全年稅後虧損25.75億元，RBC降到176％，台銀人壽今年已完成普通股現增110億元，將RBC一口氣拉上300％以上，這也是繼2018年增資100億元後，台銀人壽第二度大規模增資，此次增資應可支撐一段時間資產及業務規模的成長。

(工商 )