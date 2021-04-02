清明連假第一天，台鐵太魯閣號行經花蓮縣大清水隧道出軌，目前現場至少36人OCHA，72人受困，61人送醫。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，希望政府全力救援，盡速保障傷者安全；發言人何志勇也說，希望政府全力搶救尚未脫困的民眾，給傷患即時的救治，受影響的旅客得到必要的協助。

今天一列從樹林發車開往台東的408次太魯閣列車，上午9點多行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，發生出軌意外，造成車輛擦撞隧道壁，第2、3車出軌，第3至8車仍在隧道，消防人員積極搶救中。

初步研判是廠商的工程車沒有停好，導致滑落撞到太魯閣號，台鐵說將向廠商求償；內政部長徐國勇已趕到現場，交通部長林佳龍也將前往現場。

國民黨文傳會副主委鄭照新說，第一時間以救災、救援為主，希望盡快保障傷者安全，等救援完畢，希望政府能詳查找出原因，適逢連假，後續幾天的交通疏運恐連帶受影響，希望政府能盡快妥善處理。

國民黨立委洪孟楷說，因為事情剛發生，還在搶救中，現在還不知道事故發生的原因，實在無法擅下定論；但台鐵是國人非常依賴的重要交通運輸，卻接連發生車安事故，除了讓社會震驚，相信也嚴重打擊內部士氣，確實需要上下相關的安全檢視做到位。

洪孟楷表示，如果此次的事故如同媒體所言，是工程車的疏失，代表施工單位是否沒有確實按照相關的程序流程來放置跟規劃施工的列車，造成人民的傷亡以及交通的延宕，尤其在連假的第一天，這是全國國人都不願意看到的，希望台鐵真的能夠檢討，並且加油，以重拾國人的信心。

驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

(中時 )