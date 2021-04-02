太魯閣號出軌，多節車廂卡在隧道內，在隧道外的乘客自行逃生。（民眾提供）

台鐵太魯閣號408車次上午9時28分在花蓮崇德至仁間東線出軌，死傷慘重，幸運生還的列車長回憶，當時他人在1車，列車突然緊急煞車，感受到強烈撞擊，停下後發現後面車廂都卡在隧道內，至少有200人受困。

目前該列車袁姓司機員已被發現，證實已經身亡，據了解，袁姓司機相當年輕，且剛新婚。而助理司機與列車長則是獲救。據ETtoday新聞雲報導，仍在現場協助救援的李姓列車長指出，當時他人在第一車，事發當下是緊急煞車，感受到劇烈的撞擊，停下來後發現後面車廂都卡在隧道內，目前第4車到第8車都在搶救中，由於每一車都坐滿，大約有200人仍受困。

支援太魯閣重大車禍意外，基宜花雙北消防全部動起來，新北市消防局今（2）日上午派遣15分隊、1大隊計12輛救護車、2輛水箱車、7輛後勤指揮車、6輛器材車包含有大量支撐及破壞器材的坍塌車等各式車輛27輛，消防人員及DMAT醫生共66人，由特搜大隊長鍾世銘帶隊前往支援。

中午12時40分新北特搜先遣人員2車6人已達到集結點仁水隧道南口，由組長周祐陞帶隊進入清水隧道執行救援行動。

此外花蓮縣消防局出動12車35人，6民間救護車；宜蘭縣政府消防局也迅速於9：57支援6車14人；台北市政府消防局支援18車43人(10救護車)；基隆市政府消防局支援5車16人。

(中時 )