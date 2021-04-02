愛買看到國人對日本進口商品買氣不降反升，首次在量販3.0新店型「水湳店」舉辦購物中心等級的日本展「GO購JAPAN」日本祭，20日前除了日本進口商品外，也引進屋台攤販美食、日本瓷器特賣吸引更多來客，預計這次為期一個月的日本展活動，月來客數可望翻倍成長。

日本奈良淡雪草莓500g，市價890元、6日前特價799元。（愛買提供）

這次活動，愛買斥資百萬元推出「GO購JAPAN」日本祭，首波上千款日本餅乾零嘴、生鮮蔬果、日用百貨最低54折起，5月4日前單筆消費滿988元並使用愛買APP數位會員卡累積點數，有機會抽超夯PS5數位版遊戲主機。

鬼滅之刃酷露露Q糖水蜜桃味40g，原價99元、特價79元。（愛買提供）

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