最近受到投資人追捧的Ark Investment基金執行長Cathie Wood認為，隨著技術的進步以及對指數的過度依賴變得無法持續，資產管理研究部門需要重新設置。

這家投資集團憑藉其「破壞性」產品和商業模式已超越貝萊德（BlackRock）同類投資機構，而她對特斯拉（Tesla）追捧和對比特幣早期的支持的，也頻頻引發爭議。

Cathie Wood在Alliance Bernstein工作了12年後於2014年成立了ARK，她表示，基金分析師應該迴避傳統的行業或指數篩選方法，而要著重創新性。

她指出，多年來市場如何低估了創新，以及基金經理人習慣迴避大規模創新，是為了防範新技術的泡沫或波動太大。

Cathie Wood認為，一直看著股價升跌，會浪費許多時間。她也不喜歡追蹤指數表現。她曾表示，指數是史上最龐大的資本錯置之一（misallocation），例如標指僅追蹤一籃子老牌企業，缺乏前瞻性，看不到最新科技潮流趨勢，令投資者錯失機會。

Cathie Wood說，研究部門的設置不正確。他們給分析師提供一個行業或又一個行業，然後他們的想法就是去挑選最佳的指數。我們不那樣做。我們有一張白紙，然後問：「世界將如何運轉？」

她表示：大多數指數都充滿了價值陷阱，因為我們的公司將破壞它們或使它們脫離中介。我們從一張白紙開始，這被稱為第一原理研究，正是我們正在做的真正的研究。

(中時新聞網)