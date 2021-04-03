先前爵士搭乘專機飛往曼菲斯途中遭遇飛鳥撞擊引擎事故，讓爵士當家球星米契爾嚇到並未隨隊前往曼菲斯，無奈缺席前役跟灰熊比賽，米契爾3日受訪表示，當時自己真的嚇壞了，甚至還在飛機上傳訊給家人，擔心這是他跟家人的最後聯繫。

「我當時被嚇壞了，因為我不喜歡坐飛機，而且當時狀況聽起來不太好，」米契爾說，「我開始傳訊給我媽媽，還有我妹妹，曾有一段時間，你會以為就這樣了，事實就是超過你的控制，你真的不知道當時會怎樣，只能告訴每個人你愛他們。」

米契爾也詳細描述當時狀況，球員突然聽到一聲巨響，飛機開始激烈搖晃且向左傾斜，在機長重新控制飛機過程中，每個乘客有好幾分鐘擔心自己的安危，大約10到15分鐘過後，機長才跟球員告知情況，當時每個球員都趕緊傳訊給家人。

「我需要這段調整心情的時間，」米契爾表示，「我的隊友與教練都很尊重我，我很感謝他們的支持，我知道這份工作必須伴隨著飛行，我不能坐著巴士去全美各地比賽，雖然我很想，但我做不到，我知道我必須搭飛機，現在我已經冷靜下來了。」

(中時 )