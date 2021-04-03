太魯閣號408車次昨天發生重大交通事故，造成50人罹難，上百人受傷，民進黨立委劉櫂豪接連兩天陪同行政院長蘇貞昌、蔡英文總統、交通部長林佳龍走訪花蓮各醫院，向傷者與罹難者家屬慰問致意，並當面要求交通部務必查明事故原因，同時強烈要求台鐵徹底檢討改善。

太魯閣事故發生後，劉櫂豪獲知消息的第一時間即刻趕往花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院與花蓮國軍總醫院，探望慰問受傷的乘客、家屬，承諾要求政府全力提供醫療協助救治傷者，並讓不幸罹難乘客的家屬，能得到政府最大的協助，將傷痛降到最低，盼望逝者安息，傷者趕快康復。

劉櫂豪表示，他已當面向蘇貞昌、林佳龍要求，務必徹底查明事故發生的原因與改善措施，該咎責、處理的，一定要確實嚴格調查，完整釐清事故原因後，向各界公開說明。

劉櫂豪說，目前救人優先，後續將會強力要求台鐵徹底檢討改進，並透過立法院監督、行政院檢討，全力提升台鐵行車安全與品質。

【LIVE直播】蔡英文探視台鐵太魯閣號事故傷患｜2021.04.03

(中時 )