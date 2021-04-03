台鐵太魯閣號事故，第一金證券董事長陳致全與家人正好坐在最慘車廂「第8車廂」而受傷，第一金今日回應，有完整的專業團隊可以代理公務，公司營運不受影響。

第一金證券董座才宣布由兆豐證券總經理陳致全接任，卻遇上昨日太魯閣號408班次列車出軌的意外，陳致全一家4口也剛好在那輛火車上面，而且坐在傷情較為嚴重的「第8車廂」，所幸一家人是坐在車廂的最後一排，都只受到輕傷，目前一家4口已轉往新店的慈濟醫院治療。

第一金在第一時間了解情況和關懷，董事長和其家人確實有受傷情形，所幸無生命危險，目前依照醫生的囑咐和個人休養情況再決定上班時間，惟應不妨礙後續工作情形；第一金也說，第一金證有完整的專業團隊可代理，對公司營運不受影響。

另外，第一金也清查旗下是否有員工是否也在太魯閣號上，除了陳致全及其家人外，尚未有員工在該列車上。

第一金另一子公司第一金人壽表示，台鐵太魯閣號意外事故，當日已即刻啟動理賠前置作業，並於確認受傷名單為第一金人壽保戶後，即刻致電關心並安排慰問金致送，針對傷亡者名單將持續主動確認是否為保戶，以盡速協助理賠相關事宜。

第一金人壽也針對這次事故啟動保戶關懷措施，不幸身故保戶，每人提供10萬元慰問金，加護病房每人5萬元，一般住院每人1萬元，門診則每人2000元。

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(中時 )