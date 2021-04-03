台鐵408太魯閣號昨在花蓮縣清水隧道發生嚴重意外造成50人身亡。（資料照，王志偉攝）

台鐵太魯閣號列車事故後，正當檢方、運安會仍在蒐證調查時，台鐵內部卻傳出「先把肇事責任推給監造商、施工商」，對話遭人截圖流出，台鐵也坦承，確實有人提出類似建議。台北市議員游淑慧看到相關內容後，忍不住直言「氣到想哭」，並痛批台鐵竟然只想推卸責任。

列車事故發生後後，東部救難隊幾乎全員出動，雙北、基隆的也整裝前往現場，結果台鐵內部透過群組對話、回報狀況時，竟有人「直接帶風向」，認為事故究責應集中監造單位（聯合大地工程顧問）、施工單位（東新營造），第一時間卸責，並被被群組裡看不下去的人截圖並曝光。

游淑慧今(3日)在臉書上表示，「氣到想哭」，而她昨天也在節目上說，很難想像台鐵第一時間的回應怎麼是「承商的錯，要跟承商求償」，她更質疑，「人家在救災，你在撇責任？」，果不其然，這居然是內部討論過的「奧步」，「說來台灣人何其善良！」

游淑慧指出，昨天大家一致同意「先救災、緩究責」，但這時候，事主台鐵居然準備「先推責、緩認錯」，事情發生後，他們不是害怕、不是慚愧、不是自責，而只是居然是想要「推」？

游淑慧感嘆，台鐵說要承擔，但推給承商，交通部長說負責，但是不辭職，「無語問蒼天，人命值幾何？善良者被欺被騙、無恥者永保安康」。

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(中時新聞網)