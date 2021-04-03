太魯閣號出軌釀51死，多名台東鄉親罹難，造成不少家庭破碎。其中家住長濱鄉32歲的李家興不幸罹難，妻子回憶事發當時，先生推了她一把，保住了她的命，卻救不了自己，相當哀傷。

李建興和妻子在桃園從事板模工，節慶才返鄉回台東。李妻說，他們只買到站票，因此兩人坐在第5、第6節車廂間的地板上，老公原本在玩手機，後來累了將手機交給她，不到10秒鐘就發生撞擊，「發生當下，老公察覺狀況有異，就推我一把，我只有腰扭傷，醒來時，他已經不在了」。

李家興姊姊眼眶泛淚說道，弟弟2日清晨5時17分撥電話給她說：「姊姊，等我到車站後，妳來接我回家」。未料她等到的竟是了一具冰冷屍體，「家興，姊姊來帶你回家了」。

另1名罹難者為21歲的志願役下士莊建致，是家中獨子，為改善家庭經濟狀況故決定從軍。此次是受訓完趁連假返鄉，莊曾向朋友透露「其實我姊姊比較像我媽媽！」。據了解，莊是家中獨子，從事發當下姊姊就不斷在臉書尋人，希望盼來好消息，姊姊更擔心老來得子的父親如何承受白髮人送黑髮人的痛苦。

此外，台東縣卑南鄉長許文獻叔嬸皆罹難，許哀慟追憶「小時候你是我們的孩子王，許說，直至今日仍有多名親友仍盼有奇蹟出現，原以為清明節給阿嬤掃墓就可以見到叔嬸，豈知他們搭上了死亡列車，最後說「我知道不管你在哪裡都會守護我們這些孩子，你已經沒有牽掛，放手跟嬸嬸一起作個快樂神仙，永別了叔叔嬸嬸。」引人鼻酸。

另外，台東市仁愛里里長廖朝琴女兒廖翊羽亦罹難，廖2日早上赴花蓮確認，由於遺體面容破碎，但從特徵確認，幾乎崩潰。

(中時 )