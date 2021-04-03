台鐵太魯閣號408車次2日遭工程車撞擊，導致51人不幸罹難、178人輕重傷，成近半世紀以來最嚴重的鐵路事故。前行政院長張善政上午在臉書發文批評台灣「風不調，雨不順，國不泰，民不安」，不料遭到大批1450圍攻批評，張善政不願見粉專變藍綠戰場，隨即刪文。但向來有話直說的他，晚間再度發文解釋貼文用意，並強調1450出征他事小，蔡政府好好保障民眾性命財產安全，上緊自己鬆掉的螺絲發條才是最重要的。

張善政指出，他想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，一夜不得好眠，今晨醒來就在臉書寫下感受，竟惹來1450在粉專不斷殺伐，自去年選舉後就希望回歸平淡，不談爭議性話題，更不願粉專變成藍綠戰場，於是未幾就撤下貼文。

前行政院長張善政。(圖/翻攝自 張善政 臉書)

張善政說，乍看下他「風不調、雨不順、國不泰、民不安」好像是求神拜佛的事，但是對照近月諸事，卻是非常寫實。

「風不調」：政府對西部日益嚴重的空氣污染問題束手無策，而且不當的能源政策只會讓空污更嚴重。連不常有污染的台北地區，我敏感發癢的眼睛都在提醒我說，空氣真的很不好。

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「雨不順」：久旱不雨當然不能怪政府。但是蘇貞昌院長宣稱政府早已「超前部署」，比照後來李鴻源教授的評論，暴露出蘇院長的超前部署內涵真的很貧乏。難怪主管水利的經濟部長說要鑿井，也馬上被打臉。

「國不泰」：國家重大政策缺乏溝通，屢屢引起對立。今年八月的四大公投，只是諸多政策下引起對立的冰山一角。

「民不安」：政府在交通管理上的疏失，與日前遊覽車煞車故障在蘇花改擦撞山壁、昨天的工程車滑落鐵軌導致太魯閣出軌大車禍，都有不能擺脫的責任。

話說至此，張善政坦言，1450出征他事小，但蔡政府要上緊自己鬆掉的螺絲發條，好好保障民眾性命財產安全，才比較重要。

昨天太魯閣號在清水隧道出事，51人往生、百餘人受傷。 出事讓我替傷亡者難過。408次是台北往花蓮直達車，我最喜歡搭乘的班次，更是心有戚戚焉，一夜不得好眠。今晨醒來，想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，就在臉書寫下感受。 這短短的心頭感觸... 由張善政發佈於 2021年4月3日 星期六

(中時新聞網)