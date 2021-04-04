國民黨前立委孫大千上午在臉書指出，台鐵產業工會沉痛的聲明內容，說出了太魯閣號事故的真相，請交通部認真面對這四個問題：

第一，普悠瑪號事件後，行政院的台鐵總體檢報告中所提到的「邊坡全自動監視預警系統」究竟有沒有完成？

第二，既然交通部早就知道部分鐵路幹線存在邊坡脆弱路段，台灣鐵路工會也揭露「外車侵入」已是常態，為什麼不及早編列預算，設置防護網？

第三，台鐵產業工會強調，「人力不足導致人手短缺，人手短缺導致業務緊縮，業務緊縮導致需要向外發包。」便宜外包表面上是節制政府預算，由於大小標案品質參差不齊，實則是影響公共安全。民進黨這幾年不管在國防採購和外交戰場上都發揮了凱子大手筆的精神，難道就不能夠撥一點預算來協助台鐵解決根本的問題嗎？

第四，台鐵產業工會在過去4年來不斷呼籲要從人力、設備、制度甚至文化去做改革，為什麼台鐵及交通部仍然無動於衷，拖延擺爛呢？

(中時 )