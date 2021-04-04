今年的清明假期，先是台鐵太魯閣號在2日發生出軌意外，造成多人傷亡，接著，前法務部長羅瑩雪在今（4日）過世，對此，國民黨副秘書長柯志恩哀痛表示，今年是令人感傷的清明時節。

對於今年的清明假期，柯志恩今在臉書發文表示，自己喜歡放假，唯有清明連假對她而言是感傷的，即使過了這麼多年，仍會因為緬懷至親而讓假期中的心理，多了一層失落。今年的清明，因為太魯閣火車的意外，讓全國人民都陷入集體的憂傷，即使不認識408列車上的乘客，但想到一趟探訪或回家之路，卻是魂斷清水隧道，且起因是來自一個人為的失誤，這樣的結果怎不令人扼腕。

柯志恩直言，都說每一個人生命都必須結束，差別只在於，離開的時候是否一生無憾？送別的人是否讓他無憾？這場意外是讓逝者與送者都無法無憾，因為他們的一生是戛然而止，只留下未竟的篇章，連要幫他們續筆都不知如何完成。

針對許多政治人物發「天佑台灣」的簡圖，柯志恩認為，台灣是需要被保佑，但不是發個「天佑台灣」的簡圖就表示心意到了，也不是到院探視傷者，發表個「政府會全力救助」的談話就可了結，救災交給專業的，究責交給有監督權責的，剩下的就是讓生者在悲痛中猶感受到力量。

柯志恩稱，錢，很務實，已經有捐款專戶，大家就量力而為，當然要確定所捐的是到需要的家庭手上；卡片，很溫暖，寫上一些短語做鼓勵，遠比講「加油」「節哀順變」「要幫忙嗎？」來的具體，起碼在夜深人靜與哀傷共處時，看到文字可以覺得自己並不孤單，至於如何把問候送到需要的人手上？只能說，當你想要找到一個人的時候，你一定可以找得到，什麼都無法做的人，那就當個過路的，下次坐火車經過清水隧道時，請給死者作個祈禱吧。

(中時新聞網)