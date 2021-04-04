中華郵政公司為鼓勵民眾捐款響應賑災，即日起至2021年4月30日止，捐款至郵局劃撥帳號「50269506」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，免收劃撥手續費。

民眾可選擇以下捐款方式：

一、親臨郵局或其他金融機構辦理郵政劃撥捐款，請註明指定用途為「0402太魯閣號事故案」。

二、透過ATM捐款：

(一)以郵政金融卡轉帳：請選擇轉入劃撥帳戶，輸入劃撥帳號「50269506」。

(二)以其他金融機構金融卡至郵局ATM，或郵政金融卡在其他金融機構ATM：請選擇銀行代號「700」，輸入劃撥帳號「700001050269506」。

中華郵政公司籲請民眾配合，以上捐款方式均請指定用途為「0402太魯閣號事故案」，並於ATM交易明細或郵政劃撥儲金存款收據空白處註明捐款用途，另將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，或將相關資料以電子郵件傳送[email protected]，以利衛生福利部寄送收據。

(工商 )