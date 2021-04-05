太魯閣號出軌釀重大傷亡 林佳龍口頭請辭「個人職位不重要」

台鐵408太魯閣號2日在花蓮縣清水隧道發生嚴重意外，造成50人不幸罹難，近200人受傷，交通部長林佳龍4日深夜在臉書證實，已向總統及行政院長請辭。不過光是今年就發生3起重大交通事故，共奪走58條生命；而林佳龍過去要大家「做一個聰明的用路人」「趨吉避凶」引發失言爭議，如今再被提起，聽起來格外諷刺。

太魯閣號出軌死傷慘重，林佳龍4日在臉書指出，第一天他即說會承擔一切政治責任，當時即已向總統及院長請辭。

太魯閣號2日在花蓮發生嚴重事故，死傷慘重。（資料照，王志偉攝）

2月21日，台61線西濱快速公路雲林縣口湖鄉段，21輛車因濃霧追撞造成2死多傷。（資料照／張朝欣攝）

回顧今年，還發生另兩起重大交通意外。2月21日，台61線西濱快速公路雲林縣口湖鄉段，21輛車因濃霧追撞造成2死8傷。事發後，林佳龍召集兩次會議，敲定六大道安改善計畫，包括西濱一年內增設16處濃霧偵測器、完成設置前加強巡查等。

3月16日下午，一輛遊覽車在蘇花公路台9線115K蘇澳段失控撞山，釀6死39人輕重傷。林佳龍當月24日拍板，下令公路總局及車安中心召回打造該事故車輛的名盛實業公司所產製共718輛遊覽車，在完成安全檢核前暫停營運。對於遊覽車評鑑機制延宕、車安中心安檢機制是否有疏漏，林佳龍也要求同步調查是否涉有行政疏失，究責無上限。

3月16日一輛遊覽車在東澳路段撞山壁造成6死39傷。（資料照／翻攝畫面）

此外，去年國道5號創下歷年端午連假塞車最高紀錄，但林佳龍在連假前受訪時竟稱，「聰明的用路人能趨吉避凶」，引發失言爭議。林佳龍急忙緩頰，表示說法並非歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部分，願意修正說法。

不過，林佳龍一番說法仍不被民眾接受，眼見火越燒越大，他又透過臉書發文滅火，表示對於各界的指教虛心自省，「唯有與同仁一起加倍努力、持續改進，以作為最由衷的回應」。

如今又發生太魯閣出軌意外，傷亡慘重，已有不少聲音要他下台，林佳龍是否還扛得住？昨日他在臉書聲明也提到，會堅守崗位做好善後工作，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職。

(中時新聞網)