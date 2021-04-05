鐵證曝光！太魯閣號事故後「一群人」站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕！

照片中的白髮平頭人士曾停留軌道查看，據傳為乘客。(翻攝自PTT實業坊)

台鐵太魯閣號撞上滑落工程車，釀成50死慘劇。工地主任至今仍謊話連連，不願說明案發時工地現場狀況，但根據乘客拍攝的影片與照片逐漸曝光，竟然發現當時還有多名在現場圍觀的工人，在撞車後，還淡定下到鐵軌查看，似乎假扮成乘客，接著又回到邊坡上冷眼觀看後毫無任何作為離開，引發家屬與生還乘客質疑當時工人的心態以及到底在做什麼?

根據影片，有一名穿灰色羽絨外套的男子，甚至叼著菸在車廂旁觀看後，跟著乘客一同走上山坡，接著與李義祥持續一起觀看後，相繼離開現場，似乎是假扮成太魯閣乘客倉促離開。

根據第一現場瞬間照片與影片，工地負責人李義祥身旁還有一群工人，對於李義祥自稱「自己一人到現場巡視」的說法不攻自破。由於台鐵早已發文要求連假期間沿線工程全部停工，這些工人還恰巧都在現場，顯然內情並不單純，疑似有偷施工嫌疑。

也有同車逃乘客逃離現場，拍下關鍵照片，李義祥和其他工人在邊坡上觀看現場，不僅未出手幫忙受傷民眾脫困，李甚至自顧自地滑手機，被現場民眾痛批「根本就是在遠處欣賞自己的傑作」。

經過比對現場民眾下的影片與照片，發現事故發生當下，有2名疑似是工地工人，走下邊坡到事故現場查看，但是卻未在第一時間加入救援行列，這群工人心態為何?引發不少人質疑。

(中時新聞網)