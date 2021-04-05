台鐵太魯閣號出軌造成重大死傷，蔡英文總統、賴清德副總統，以及行政院蘇貞昌院長皆以個人身分，分別捐出1個月所得至衛福部賑災專戶，協助事故傷者及罹難者家屬後續醫療、復健及經濟支持。

針對此次事故，衛福部已成立捐款帳戶，至4月30日止接受民眾捐款，可透過網路銀行、ATM轉帳捐款，及7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK 便利商店等四大超商，協助台鐵太魯閣號傷患及家屬。

張惇涵表示，此次台鐵太魯閣號不幸事故，全體國人同感哀慟，政府各相關單位除了持續進行搶修及善後等各項工作之外；蔡英文總統、賴清德副總統，以及行政院蘇貞昌院長也皆以個人身分，分別捐出1個月所得至衛福部賑災專戶。

張惇涵表示，祈願傷者早日康復、逝者安息，政府各單位會全力協助傷者及罹難者家屬，一定會給予最大的幫助；而後續仍有許多工作要進行，政府各單位也一定會全力以赴。

(中時 )