李義祥一人巡工地遭狠打臉 PTT新照曝光「山坡上一堆人」(圖片截自PTT/sh021515網友)

鐵證曝光！太魯閣號事故後「一群人」站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕！

釀50死的台鐵太魯閣號出軌事件，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥，一度聲稱獨自1人巡視工地，但事發後卻被網友陸續PO網的照片打臉， 直指事發時包括李義祥在內，至少還有另位6名工人站在邊坡上查看事故現場，對此，台鐵上午表示，是看到照片才知道還有其他工人，已要求監造商聯合大地趕快查證與回覆。

網友PO照爆料指稱，意外發生時，李義祥人就在山土坡上，且疑似與多名工作人員，在山坡上查看事故現場，此外，逃出該列車的乘客也有拍到類似照片，陸續曝光的照光直接戳破李義祥的謊言。

臉書粉絲團「韓黑父母不崩潰」5日上午貼出現場照片，表示李義祥與負責工地監造的聯合大地勞安員都在山坡上，並且質疑：「不是說只有李義祥來巡視？那發生憾事時怎麼冒出這麼多人？」

這起事件剛發生時，台鐵初步調查是工地主任李義祥一人到場視察工地，移動工程車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡，卻被網友與乘客上傳的照片打臉。對此，台鐵表示，連假期間依照慣例都有要求廠商停工，也在相關聯繫群組發出訊息：「4/1 00:00~4/6 00:00都不得施工」，不解為何事故現場當時有那麼多工人，他們也是早上看到照片才知道，已經要求監造商聯合大地去調查，要求他們盡快回覆。

照片中見，李義祥當時人就在山坡上，還與至少6名疑似工作人員，在山坡上查看事故情況，卻沒有任作通報相關單位舉動，李義祥甚至還在一旁滑手機，遭粉專痛批「受傷的旅客都還會幫助其他傷患，罪魁禍首竟然無動於衷，到底多冷血的人才做得到這般地步？」

(中時新聞網)