肇事工程車所屬工程行業者李義祥。（資料照／翻攝照片）

台鐵太魯閣號408次列車2日發生出軌意外，造成重大死傷，肇事禍首李義祥被起底是民進黨員，曾當選花蓮縣黨部黨代表。地方人士指出，李義祥入黨推薦人是花蓮縣黨部前執委甘瑞晴。而李義祥用電腦軟體修改工程照片，意圖詐領工程款，照片寄給同時也是花蓮縣政府建設處約聘人員的甘瑞晴，經甘拒絕，最後獲判無罪，李義祥被判刑6個月。

根據《ETtoday新聞雲》引述地方人士透露，李義祥是在2015年時就是由甘瑞晴推薦入黨。

李義祥在2014年承包花蓮縣政府55萬元的橋樑修補工程，竟用電腦軟體修改工程照片，意圖作弊詐領工程款。花蓮高分院今年2月更一審依偽造文書罪，判處李義祥6月徒刑，可易科罰金18萬元確定。

有PTT網友查找李義祥的相關資料發現，不論是李義祥還是義翔建設，都會出現一個名字：甘瑞晴。他也發現，甘瑞晴是花蓮縣政府建設處的約聘人員。

《中時新聞網》依據《臺灣高等法院花蓮分院109年上更一字第18號刑事判決》所記載，節錄部分內容如下：

一，花蓮縣政府於104年11月辦理「橋墩補強圍堰工程4座」總價新台幣55萬餘元，與義程公司簽約。

二，李義祥為求順利取得工程款，明知其並未施作臨時圍堰工程，在施工日誌登載本案工程施作之不實事項。再指示不知情之員工以繪圖軟體「小畫家」，將無關照片之鋼軌樁，剪貼於本案工程橋墩施工照片。

四，李義祥偵訊供證：（寄假的工程照片給甘瑞晴要做什麼？）要圍堰的申請費。（你不是已經附了工程照片，為何還要寄照片給他？）他認為相片不夠。（為何相片不夠？）他說看起來就是假的。（所以甘瑞晴知道工程記錄相片是假的？）知道。

五，甘瑞晴偵訊時供證：（李義祥寄這2 張照片給你做什麼？）他說要寄給我看。（為何他要特別用E-MAIL寄給你看，而不是透過正常的函文？）他給我看圍堰這樣可不可以，但我在現場沒有看到圍堰。他寄這個代表圍堰就是照片上的東西。（這2 張黑白照片是真的？）上面照片圍在橋墩外的整片鋼板都沒有。（工程記錄相片與現場狀況是否一樣？）不一樣，現場沒有鋼軌。（你看到這2張照片後有沒有做什麼處理？）沒有。我就堅定圍堰請款是不可行的。

法院據以認定，甘瑞晴與李義祥並無犯意聯絡，最後判甘瑞晴無罪。

簡言之，甘瑞晴說李義祥寄的照片是假的，不要拿出來，李義祥想說這樣可不可以領到圍堰的錢，但被甘瑞晴退件，要李義祥不要請款了。

網友因此感覺，二人似乎有神奇的關係。

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(中時新聞網)