苑裡鎮苗47縣道 傍晚再傳兩車擦撞車禍 19:442021/04/05 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苑裡鎮苗47縣道、社柑3路口，5日傍晚再傳車禍，紅色轎車被撞翻覆，造成車上母子3人受傷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苑裡鎮苗47縣道、社柑3路口，5日傍晚再傳車禍，黑色轎車與紅色轎車發生車禍，造成紅色轎車上母子3人受傷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苑裡鎮苗47縣道、社柑3路口，5日傍晚再傳車禍，紅色轎車被撞翻覆，造成車上母子3人受傷送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 車禍頻仍的苑裡鎮苗47縣道，5日傍晚再傳兩車擦撞車禍，1部黑色豐田休旅車在行經苗47縣道、社柑3路口時，不慎擦撞左側駛來的1部紅色自小客車，紅色轎車由於車速相當快，車子失控翻滾，何姓女駕駛以及1對稚齡兒女受傷，休旅車女駕駛則未受傷，苑裡消防分隊獲報派遣救護車及器材車趕往，將何女及2童送醫救治，並以器材車吊臂將翻覆轎車扶正，肇事責任正由警方調查中。 台9線丹路段 休旅車與工程車碰撞7人受傷 竹縣空氣品質監測車上路 加強防治空汙 (中時 ) #47 #縣道 #苑裡鎮 #5日 #再傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭文燦赴4歲陳小妹靈堂致意 嘆：2歲陳小弟從此不敢搭火車 17:032021/04/05 政治 彰化縣2支新設測速照相桿 6日起開拍抓超速違規 19:172021/04/05 生活 屏東潮州住宅竄大火 1男命喪火窟慘成焦屍 08:382021/04/05 社會 苗栗頭份市6日凌晨零時起停水2天 石觀音寺山泉湧現搶水人潮 14:592021/04/05 生活 不爽前妻結新歡 前後任丈夫街頭飛車互撞鬥毆3傷 11:582021/04/05 社會 隧道結構檢測 最快20日通車 04:102021/04/05 焦點要聞 《阿信》編劇橋田壽賀子逝世 享耆壽95歲 曾動念安樂死 16:342021/04/05 娛樂 拆除違規廣告大執法 苗栗縣環保局還給三義觀光純淨空間 15:332021/04/05 寶島 透視史上最詭異329檔期的房市真相 政府高調打炒房 建商卻低調狂銷 13:002021/04/05 財經 台中明起「供5停2」 再增9處臨時供水站 17:442021/04/05 生活 廠辦火熱 建商、投資人湧進 04:102021/04/05 產業．科技 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】關鍵前7分鐘工程車在施工？檢警傳喚工人還原現場 - 社會 【太魯閣出軌】影片曝光再拆穿李義祥 意外發生後冷眼旁觀玩手機聊天 - 社會 【太魯閣出軌】罹難女高中學生移靈回新北 新北警派車護送 - 社會 【太魯閣出軌】車怎撞的？38秒3D影片曝奪命瞬間 - 社會 【太魯閣出軌】網紅「韓德凱文森」找到了 家屬指認確定為49位罹難者 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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