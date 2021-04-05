苑裡鎮苗47縣道、社柑3路口，5日傍晚再傳車禍，黑色轎車與紅色轎車發生車禍，造成紅色轎車上母子3人受傷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡鎮苗47縣道、社柑3路口，5日傍晚再傳車禍，紅色轎車被撞翻覆，造成車上母子3人受傷送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

車禍頻仍的苑裡鎮苗47縣道，5日傍晚再傳兩車擦撞車禍，1部黑色豐田休旅車在行經苗47縣道、社柑3路口時，不慎擦撞左側駛來的1部紅色自小客車，紅色轎車由於車速相當快，車子失控翻滾，何姓女駕駛以及1對稚齡兒女受傷，休旅車女駕駛則未受傷，苑裡消防分隊獲報派遣救護車及器材車趕往，將何女及2童送醫救治，並以器材車吊臂將翻覆轎車扶正，肇事責任正由警方調查中。

(中時 )