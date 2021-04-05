氣象局預報顯示，明(6)日台灣附近仍以東北風的環境為主，但是冷空氣稍減弱，水氣也偏少，各地天氣依舊晴朗穩定，僅花東地區有零星降雨；溫度方面，北台灣夜間清晨低溫約15度左右，白天高溫在北部及東半部可回升至22至25度，中南部仍可達26至29度，南北溫差大，請民眾特別留意自身保暖。

氣象局預報員葉致均表示，這波冷空氣最冷的時候已經過去，周三(7)前除了東半部有零星降雨外，其他地區將是穩定天氣；明天溫度方面，目前仍受東北風影響，白天高溫變化不大，北台灣夜晚清晨低溫約15度。

葉致均指出，周四(8)起另一波東北季風再增強，各地低溫大致落在17至20度之間，北台灣、東北部宜蘭及花蓮地區白天高溫約20至23度，中南部及東南部仍可達26至28度。

預計這波東北季風的影響時間會到周六(10)，水氣也較這波要多些，迎風面的北部、東半部有短暫雨機率，中南部山區屆時也有短暫雨，提醒民眾出門攜帶雨具。

台灣颱風論壇臉書專頁也指出，預定周四抵達的下一波東北季風影響僅限北部、東半部，感受偏涼，中南部影響不大，依舊舒適溫暖。

降雨部分，目前看來該波東北季風帶來的水氣較多，北部、東半部有陣雨，但中南部依舊是「看的到、吃不到」，可能到梅雨季前都是這樣的狀況。

由於東北風偏強，台南至桃園、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風；另外在基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。

(中時 )