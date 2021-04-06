台鐵太魯閣408班次2日上午發生嚴重車禍，承包邊坡工程的「義祥工業社」負責人李義祥在邊坡危停工乘車，車輛滑落造成50人死亡、200人受傷，而李義祥的黑歷史罄竹難出，他身兼施工廠商「東新營造」的工地主任，「球員兼裁判」的多重身分竟連闖3關全通過，讓大眾直呼離譜。

本刊調查，此意外的發生地點旁正在進行「鐵路行車安全改善計畫」中的「北迴線K5+170~500山側邊坡安全防護設施工程」，總經費將近1億3000萬，施工廠商為「東新營造公司」（東新），但東新又發包給「義祥工業社」（義祥），本該於今年1月20日完工，但台鐵工程處為了「行車安全」，要求施工廠商改在夜間施工，工時也從8小時縮短為4小時，並明定在清明連續假期要停工。

太魯閣408車次撞上李義祥沒停好、從邊坡滑落軌道的工程車，造成第8節至第5節車廂出軌變形，釀50死200傷，是台鐵40年來最大意外事故。（圖／本刊繪圖組）

但李義祥疑似在停工期間偷偷施工，更被爆出他除是「義祥工業社」以及「義程營造」負責人外，還同時身兼施工廠商「東新營造」工地主任，已涉嫌違反《營造業法》，可處20萬元以上、100萬元以下罰鍰，但其工地主任資格層層送審，竟都沒人發現異樣。

台鐵坦言，李義祥原為東新營造品管人員，去年12月改掛工地主任，過程中必須經過監造、PCM審查，最後得送到花蓮工務段核備，但監造單位聯合大地、PCM中棪工程顧問公司以及花蓮工務段3單位卻都未察覺問題，台鐵對工程管理的「精實」程度可見一斑。

也是此次事件，讓台灣人民看到台鐵對承包商的管理有多荒謬，鐵軌旁的工地竟未設置圍籬阻擋，大眾起初認為是承包商便宜行事，打開合約一看，才發現對於事故邊坡竟未有明文規定。

台鐵局副局長杜微在3日晚間召開記者會，表示合約規定工區外圍應設置圍欄，出入口也要管制，雖有規範要防止車輛突入等災害事故，以及「列車通過或施工時被飛落物體擊中（物體飛落），危害因素應預防並採取預防措施」，施工計劃書中卻沒有規範設置圍欄，嚴重疏失導致安全工程竟變成奪命工地。

受害者家屬在3日下午重返現場招魂，哀喊悲鳴聲縈繞山谷，聽者無不鼻酸。（圖／張文玠攝）

此外，事故發生在停工期間，台鐵曾表示「不覺得他（李義祥）去看工地有問題」，事實上，工地主任返回工地等同施工行為，如臨時施工也應通報台鐵，停工期間更不該有任何機具移動，「從頭到尾沒人管」的散漫心態恐才是事故主因。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)