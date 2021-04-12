國道3號南向378.2公里處中寮路段12日傍晚發生火燒車，車上駕駛與乘客倉皇逃生。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）
國道3號南向378.2公里處中寮路段12日傍晚發生火燒車，車上駕駛與乘客倉皇逃生。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

23歲陳慶男子12日傍晚近6時駕駛自小客車，行經國道3號南向378.2公里處中寮路段發生火燒車，車上4名乘客與駕駛共5人送義大醫院救治，意識清楚。

國道第五大隊說，當時陳姓男子駕駛自小客車行經上述路段，於內側車道因不明原因，車輛突然發生自燃，起火原因待查。

陳姓男子因身上多處燒燙傷，無法吹測酒精濃度，目前由醫院實施抽血檢測中。

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(中時 )

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