國3中寮路段火燒車 5人送醫 19:492021/04/12 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南向378.2公里處中寮路段12日傍晚發生火燒車，車上5人包含駕駛送義大醫院救治，意識清楚。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南向378.2公里處中寮路段12日傍晚發生火燒車，車上駕駛與乘客倉皇逃生。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 23歲陳慶男子12日傍晚近6時駕駛自小客車，行經國道3號南向378.2公里處中寮路段發生火燒車，車上4名乘客與駕駛共5人送義大醫院救治，意識清楚。 國道第五大隊說，當時陳姓男子駕駛自小客車行經上述路段，於內側車道因不明原因，車輛突然發生自燃，起火原因待查。 陳姓男子因身上多處燒燙傷，無法吹測酒精濃度，目前由醫院實施抽血檢測中。 南投騎跑 近千車友挑戰塔塔加 國瑞汽車捐贈Corolla暢銷車款及核心零件 (中時 ) #火燒車 #駕駛 #路段 #國3 #中寮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王志仁視車為第二個家 04:102021/04/12 時尚消費 車上聽聞三字經下車狂毆路人 泰山所長霸氣鳴槍逮四嫌 18:202021/04/12 寶島 台聚四傑3月營收大進擊 股價漲勢凌厲 18:542021/04/12 財經 桃園青埔轎車飆速自撞著火 火光沖天駕駛逃一劫 12:392021/04/12 社會 台南婦人心情差就放火燒草 失手毀了2輛車還賴帳不賠 09:232021/04/12 社會 中市去年遊客近4600萬人次 吸引美容企業砸5.88億收購飯店 14:562021/04/12 寶島 22歲富少酒駕載3嫩妹自撞工地 1女重傷倒地暴衝影片曝 12:042021/04/12 社會 高雄無預警大停水 2工業區、3萬戶沒水用 14:232021/04/12 生活 試圖在中大型旗艦市場突圍！新世代 Citroen C5 X「Sedan＋SUV＋Wagon 三車一體」全球首發 18:022021/04/12 汽車情報-汽車新聞 大車司機趕時間3個紅燈嗑完便當 兩派網友戰翻 18:192021/04/12 生活 李義祥疑拿廢輪胎固定帶綁怪手工程車 便宜行事釀大禍 17:032021/04/12 社會 社會熱門新聞 釣蝦場正妹上空 僅穿吊帶裙遮不住半球 太火辣網嗨翻 - 社會 台北酒吧驚見活春宮 男慾火難耐脫褲口愛 路人全錄下 - 社會 女穿性感睡衣騎車奔馳 火辣又帥氣意外曝年齡 - 社會 物品全掃地上 男惡劣佔位嗆：我為何要撿 網看影片氣炸肉搜 - 社會 館長槍擊案翻版 天道盟大咖遭埋伏行凶 嫌近距離行凶後主動投案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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