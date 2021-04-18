墾丁路段梅花鹿突然衝出，騎士閃避不及遭撞倒。(翻攝畫面)

路殺！鹿殺！屏東消防局18日下午5時15分接獲民眾報案，指稱由張姓機車騎士行經恆春船帆路段時，遭突然衝出的梅花鹿撞傷，緊急送往南門醫院急救，身上四肢多處擦挫傷，所幸沒有生命危險。

警消指出，事故地點位於福容大飯店前，肇事梅花鹿中等體型，騎士行經此處，突然見鹿衝出，完全煞車不及才會撞上，最終人車倒地，梅花鹿也當場沒了氣息。

(中時 )