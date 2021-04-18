路殺！鹿殺！墾丁路段閃避不及撞上梅花鹿 1死1傷 21:282021/04/18 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墾丁路段梅花鹿突然衝出，騎士閃避不及遭撞倒。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁路段梅花鹿突然衝出，騎士閃避不及遭撞倒。(翻攝畫面) 路殺！鹿殺！屏東消防局18日下午5時15分接獲民眾報案，指稱由張姓機車騎士行經恆春船帆路段時，遭突然衝出的梅花鹿撞傷，緊急送往南門醫院急救，身上四肢多處擦挫傷，所幸沒有生命危險。 警消指出，事故地點位於福容大飯店前，肇事梅花鹿中等體型，騎士行經此處，突然見鹿衝出，完全煞車不及才會撞上，最終人車倒地，梅花鹿也當場沒了氣息。 BMW過彎疑跨越車道 撞上遊覽車釀1死4傷 砍了同門兄弟又殺昔日老大 台南「蝦米」等7人釀2死下場曝 (中時 ) #梅花鹿 #路殺 #鹿殺 #撞上 #行經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 砍朋友再殺老大 蝦米2殺人罪起訴 04:102021/04/17 社會新聞 疑討債糾紛 台南市仁德街頭砍人 討債2人遭砍傷濺血 18:352021/04/17 社會 屏東1家5口出遊 疑為閃避小狗自撞 73歲駕駛傷重身亡 18:402021/04/18 社會 女騎士自撞翻落水溝頭部重創不治 警方漏夜調查釐清肇事原因 22:052021/04/17 社會 NBA》詹皇驚呼太扯 東契奇單手三分絕殺 09:522021/04/17 體育 台中女大生騎車自撞護墩摔溝送命 檢警相驗釐清真正死因 19:072021/04/18 社會 NBA》氣炸了！錫安威廉森嘟嘴坐看韋少罰球絕殺 11:472021/04/17 體育 活龍蝦放滾燙鐵板！彈跳冒煙至死畫面曝 網痛批殘忍 11:222021/04/16 生活 新光三越台北南西店蘋果商品3折起 開門前百人搶排 11:002021/04/16 生活 新國力競賽快引爆 謝金河曝2大電動車決生死 10:442021/04/17 財經 英超》艾佛頓、熱刺拚歐戰門票 孫興慜挑戰個人新高 21:192021/04/16 體育 社會熱門新聞 女開西濱突聽見「撞砂石車很爽」 當下這想法意外救回一命 - 社會 網路賣春驚見東南亞小模 主打爆乳女友款 警抓人傻了：妳哪位？ - 社會 轎車和3台機車撞成一團 1名騎士飛落2公尺深大水溝骨折 - 社會 高雄淫窟銷魂「77傳奇」神似鍾楚紅 老司機回鍋搶掛號 - 社會 屏東1家5口出遊 疑為閃避小狗自撞 73歲駕駛傷重身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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