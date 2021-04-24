台鐵施工又傳意外 一工人遭列車撞傷 11:212021/04/24 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 施工工人示意圖。(非新聞當事人，台鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵又傳工安事件！今（24）日上午8點52分，宜蘭縣消防局勤指中心接獲民眾報案，指南澳鄉武塔火車站有人員疑似遭火車擦撞受傷，請求救援，救護人員立即趕抵現場救護，經瞭解，此次事故是1名工人在進行月台加高工程時，為了要撿拾物品，但卻正好遇到列車經過，列車雖緊急煞車，但仍擦撞上這名工人，導致工人有胸部疼痛、頭部4公分撕裂傷、左肩疑似骨折等傷勢，所幸意識清楚，經緊急包紮後送往羅東博愛醫院救治。 工人闖軌道遭列車擦撞 台鐵將重罰、研議解約 又是偷施工 工人跨越軌道被太魯閣號撞上 (中時 ) #列車 #台鐵 #施工 #擦撞 #工人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馮紹峰離婚網亂傳跟她有染 《知否》女星半夜喊冤：發生了什麼？ 10:152021/04/24 娛樂 航空業逾萬人 長榮華航不到千人接種 04:102021/04/24 焦點要聞 報恩揪打劫2／洗劫青果社犯案蹤跡難逃監視器 鐵棒撬門DNA曝身分 09:522021/04/24 社會 社宅政策 又掀龍燕大戰 04:102021/04/24 地方新聞 通膨指數上揚 鋼鐵、航運火熱 10:002021/04/24 財經 機師染疫又見本土案例 沈富雄脫口3字 00:302021/04/24 政治 被5所高中退學！叛逆富少爺不靠爸 自食其力成百萬房仲 09:012021/04/24 房產達人 國會裝監視器 在野疑政治偵防 04:102021/04/24 政治要聞 北市監督做半套 水泥車巷弄趴趴走 04:102021/04/24 地方新聞 曾炎裕專欄－科技股面臨多重考驗，醞釀傳產大時代登場 04:102021/04/24 財經要聞 正修視傳畢業展成果 連連入圍青春設計節、金點新秀獎 11:342021/04/24 寶島 社會熱門新聞 男童練柔道遭重摔腦死 拔管仍有心跳 父嘆：或許在等道歉 - 社會 口罩國家隊 昭惠實業工廠傳火警 爆炸聲不斷傳出 - 社會 男童練柔道遭重摔腦死 教練曾冷血回一句：這是演的 - 社會 獨家》7歲男童練柔道遭摔成腦死 家長控教練：他下跪還不停手 - 社會 重摔男童教練是退休法警 家屬怒指：立委出面警才給三聯單 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。