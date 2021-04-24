台鐵又傳工安事件！今（24）日上午8點52分，宜蘭縣消防局勤指中心接獲民眾報案，指南澳鄉武塔火車站有人員疑似遭火車擦撞受傷，請求救援，救護人員立即趕抵現場救護，經瞭解，此次事故是1名工人在進行月台加高工程時，為了要撿拾物品，但卻正好遇到列車經過，列車雖緊急煞車，但仍擦撞上這名工人，導致工人有胸部疼痛、頭部4公分撕裂傷、左肩疑似骨折等傷勢，所幸意識清楚，經緊急包紮後送往羅東博愛醫院救治。

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