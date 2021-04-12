最近不少人在討論臉書平台觸擊率下降，總統蔡英文臉書10日也發文指出「擔心觸及下降」。對此，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇直言，太魯閣號事件還沒塵埃落定，蔡英文就擔憂臉書觸及率下降，難道搞不清楚事情的輕重緩急，實在讓人傻眼。

對於蔡英文發了一篇擔心臉書觸及率下降的貼文，陳思宇昨（11日）在臉書發文表示，在大型事故剛發生後，責任跟檢討都還未釐清的時刻，這樣的內容實在讓人傻眼，承諾再承諾改革從無上限到責無旁貸，她要請問蔡英文，「在哪一個您的社群平台，可以看到您的改革決心，太魯閣的改革還在進行當中，民眾的生命財產安全都還沒受到保障，我們的總統怎麼會只關注這種事呢」？

陳思宇直言，不是不能關注觸及率，而是太魯閣號事件根本就還未塵埃落定，作為總統不是應該監督指揮善後意外嗎？到底臉書聲量跟這相比哪個重要？陳稱，台鐵的檢討報告、事件過程、李義祥的處置、交通部長林佳龍的去留、邊坡護欄該不該加裝、責任的歸屬等等，這些全部都比精神喊話跟臉書觸及還重要，結果諷刺的是，「我們的總統居然也只做到了精神喊話跟臉書觸及」。

對政治人物來說，陳思宇指出，臉書的觸及固然重要，也是政令宣傳的途徑之一，但蔡英文很明顯沒有發現自己的身分不一樣，作為執政黨主席、作為總統，現在太魯閣事件的檢討尚未完成，連台鐵的車輛還有沒有什麼致命的缺陷都不知道，蔡英文卻已經急著顧自己的政治聲量，連什麼時候該做什麼都沒搞清楚嗎？

陳思宇認為，太魯閣號事件的事故原因都還未釐清，蔡英文很明顯的知道民眾現在最關注的是台鐵改革的進度、事故發生的具體經過、李義祥還說謊了什麼內容，民眾都還等著蔡英文的報告，難道蔡搞不清楚事情的輕重緩急嗎？還是對蔡來說，這些東西都還比不上臉書多了幾個讚呢？

陳思宇指出，民眾要的是檢討內容、事故過程、要的是一個生命財產的保障，民眾要的不是總統宣傳自己的社群軟體，對比台鐵員工沒日沒夜的加班、修復被事故所破壞的印象、檢討事故發生的過程，蔡英文卻在宣傳自己的私房照片、宣傳自己的最新影片，更顯諷刺。陳思宇呼籲，希望執政者能將人民的需求放在第一位，大家都會感受的到，贏得的掌聲也絕對會踏實地超過網路上的觸及率。

(中時新聞網)