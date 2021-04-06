鐵證曝光！太魯閣號事故後李義祥站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕？

台鐵太魯閣號撞上滑落工程車，釀成50死慘劇，工地負責人李義祥在撞擊後第一時間有沒有報案成為檢方追查重點。不過曝光畫面卻發現，事故發生後，李義祥身邊出現兩位神秘人士，一位是板模承包商，也是李的合夥人，另一位就是台鐵工務段施工主任熊德育。台鐵也證實，熊德育在撞擊7分鐘後，也就是9點35分接獲李的電話，在11點時才趕到現場。

李義祥在撞擊發生後，竟一面抽菸，一面向友人要嚼檳榔吃，一付事不關己，毫無救援作為的畫面引發眾怒。檢調也在釐清，李義祥在第一時間到底有沒有做任何通報?

第一車乘客拍到李義祥事發時在邊坡上觀看身影。(圖片截自PTT/網友leeabc)

根據運安會公布資訊，在工程車滑落到鐵軌道列車撞擊時間，中間大約仍有7分鐘的黃金通報時間，如果李義祥透過運安機制，緊急通知台鐵，台鐵即就可能讓太魯閣號急煞，躲過這場災難因此，李義祥究竟是幾點打電話給熊德育及施工廠商東新營造求援，也是全案追查的另個重大關鍵。根據了解，包括熊德育等人都已遭到檢方約詢。

花蓮地檢署檢察長俞秀端也表示，目前尚未掌握李義祥第一時間有報案的訊息，目前都還在偵查當中。

但確定的是，當時被拍到的兩位男子，一是事發後接到李義祥通報到場，經過台鐵人員證實，其中牛仔褲藍襯衫的高壯男子，就是台鐵花蓮工務段施工主任熊德育；另一位則是板模承包商，但除了通知這兩位人士以外，到底是否向警方報案?目前警方已過濾當天報案電話進行追查。

台鐵花蓮工務段也說明，經查熊主任是4月2日約9時35分接獲李義祥電話後，自家中駕車至工務段取裝備後方趕到現場，到達時間約上午11時左右，監視器時間為11時48分。

此外，台鐵局早已發函要求李義祥等廠商在4月清明連假期間全面停工，相關承辦官員也透過LINE群組叮嚀李義祥等人連假期間不得施工，也要求李等人要把工地器具整理歸位、拍照回傳；但李義祥隔天仍到工地疑似偷施工，導致工程車從邊坡滑落，引發意外。

(中時新聞網)