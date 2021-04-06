台鐵太魯閣號意外掀起政府公共工程的問題，前公共工程委員會主委李鴻源認為，工程會應針對全國工程做總體檢。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號意外掀起政府公共工程的問題，前公共工程委員會主委李鴻源認為，工程會應針對全國工程做總體檢。對此，工程會主委吳澤成今天表示，對於有發生狀況的機關，工程會會特別加以了解，視情況加強協助，但一切仍需全盤掌握狀況後才能決定怎麼做。

前公共工程委員會主委李鴻源指出，工程會既然還沒被裁掉，就要賦予它真正的功能，針對全國工程進行總體檢，設法亡羊補牢。同時，要訓練基層公務員使用工程履歷，把不合格的廠商完全淘汰掉。

面對台鐵目前的發包問題，工程會是否會專案調查、協助？吳澤成表示，目前還是會先照一般的程序走，當然對於有發生狀況的機關，工程會會特別加以了解。

對於台鐵發包作業是否有需要精進之處，吳澤成說，這部分仍待進一步了解狀況，看有什麼地方可以加強的協助。只是，目前都還是只有外面的傳聞，工程會會進一步了解事實後看怎麼協助台鐵加強發包品質。

至於工程會過去是否曾掌握台鐵有過發包的疏失？吳澤成說，工程會沒有特別對台鐵做這方面的掌握，未來還要再清查能確認。

(中時 )