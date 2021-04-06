國際金融協會(IIF)發布新的報告：新興市場股票和債券投資組合的外國淨流量，在3月份減緩至近一年來的最低水準，原因是美國國債殖利率上升持續給新興市場帶來壓力，上月的數據（不含大陸在內）幾乎沒有出現反彈。

IIF統計，3月份的淨流入估計為101億美元，是2020年4月以來的最低月度數字，而2月份向下修正的淨流入為234億美元。

上個月，大陸吸收了近90％的淨資金流入，其中38億美元流入股票，50億美元流入大陸債券。若不計入大陸數據，新興市場股票流入了2億美元，而12億美元流向了非大陸債券。

IIF同時指出：「儘管數據令人失望，但由於商品價格上漲和建設性的國際收支動態，仍對流動性產生了一些積極的支持。」 「我們的觀點是，與2018年新興市場拋售期間或2013年縮表時期相比，此一狀況擴大的情況沒那麼嚴重。」

IIF表示，土耳其上個月的鷹派央行行長出人意料之外地被解職後，圍繞土耳其的不確定性是原因之一，這進一步打壓了新興市場資產的需求。

(中時新聞網)