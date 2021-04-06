國際貨幣基金（IMF）6日晚間公布最新「世界經濟展望報告」。報告中，IMF預計2021年全球經濟將增長6％，較1月份預測值上調0.5％。預計2021年中國經濟將增長8.4％，較1月份預測值上調0.3％。預計2021年發達經濟體經濟將增長5.1％，新興市場和發展中經濟體經濟將增長6.7％。

華爾街見聞報導，報告的調整，反映出幾個大型經濟體額外推出財政政策支持的影響，以及疫苗接種將帶動2021年下半年經濟復甦的預期。

IMF同時表示，預計2020年全球經濟將萎縮3.3％，萎縮幅度較1月時的預測收窄了0.2％，這意味著，2020年下半年在封鎖措施放鬆，以及各經濟體適應了新的工作形式後，經濟增長超出了預期。

IMF最新展望肯定了財政和貨幣措施的積極作用，稱如果沒有大規模政策支持，2020年的經濟萎縮幅度將是現在的三倍。由於採取了前所未有的政策措施，新冠衰退帶來的影響可能要小於2008年全球金融危機。

儘管如此，IMF也敲響了警鐘，強調全球經濟增長前景仍然具有高度不確定性，將主要取決於疫情發展及政策行動的效果，比如疫苗是否對新的病毒變體有效等。並且新興市場經濟體和低收入發展中國家受到的打擊更大，中期來看，料將蒙受更大的損失。

(工商 )