屏東縣鳳梨今年首銷馬來西亞，6日在屏東縣南荔果生產合作社舉行封櫃。（潘建志攝）

屏東縣鳳梨今年首銷馬來西亞，6日在屏東縣南荔果生產合作社舉行封櫃。（潘建志攝）

屏東縣鳳梨今年首銷馬來西亞，6日在屏東縣南荔果生產合作社舉行封櫃，去年屏東鳳梨沒有外銷馬國，今年在馬國台商總會號召下，台商們下單訂購。不過外銷到馬國的鳳梨需要去掉鳳梨冠，是因為馬國擔心農民會將鳳梨冠拿去種植。

得知台灣鳳梨遭大陸禁止進口後，馬來西亞台商總會立刻號召台商下單訂購，除了分享親朋好友，也銷到當地的超市。6日在縣長潘孟安與馬台商總會東馬分會長陳永彬見證下，裝滿40呎貨櫃共16.8噸的鳳梨封櫃。

不過馬來西亞政府規定，鳳梨銷至馬國必須先將鳳梨冠「去冠」，縣府農業處長鄭永裕表示，因為鳳梨冠可直接種植長出鳳梨，馬國也有種植鳳梨，基於保護其國內農業、農民，才會有此規定。南荔果合作社理事主席孫柏丞說，鳳梨去冠後還要進行防發霉等手續，增加許多成本，不過為了拓展國際市場必須遵守。

屏東縣鳳梨面積約3509公頃，占全台3成名列第1，年產量約12.8萬噸。去年外銷約3.2萬噸，大多銷往大陸，今年受大陸禁台灣鳳梨影響，縣府與業者積極開拓其他市場，至今已外銷6717公噸，出口值2.4億元。

(中時 )