台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌意外，釀50死、逾200人輕重傷，是近半世紀以來台鐵最嚴重的事故。交通部長林佳龍4日在臉書聲明，已向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌請辭負責。國民黨主席江啟臣直言，民進黨如果不願意痛定思痛，好好檢討反省，就是繼續把人命當成兒戲，把運輸安全當成玩笑！更是政府殺人！官僚殺人！

江啟臣6日在臉書發文表示，如果民進黨政府在事前做更多事，就不會有今天的憾事。他提到今天(6日)，國民黨在立法院提案針對「太魯閣事故」設調閱委員會，遺憾民進黨時至今日還在想掩蓋真相，用多數暴力的方式沒收人民知的權利。

國民黨主席、立委江啟臣。(圖/本報資料照)

江啟臣指出，過去他曾經揭發行政院多次的推諉懈怠，政府主動開放萊豬，食安會報卻不開、治安持續惡化，治安會報也停開、觀光受疫情影響，觀光推動委員會卻是停開長達三年，這些事實就是證明我們的政府，不關心民眾關心的事，不照顧民眾所需，而蘇院長長期放任會報停擺，不願依法行政，仍要狡辯是「大部長時代」，蘇院長就是讓政府停轉的元兇。

對於林佳龍部長曾經轉呈普悠瑪事故的「台鐵總體檢報告」，其中就有與此次事故有關的項目，江啟臣質疑，這些需要改進的項目，蘇院長看過報告了嗎？民進黨政府又做了什麼努力？ 從院長到部長，都是等到悲劇發生之後，才想起來要做的事情很多！刻意的造神，矯情作態，就是戀棧的政客。

江啟臣感嘆，不論是蘇貞昌或是林佳龍，如果能夠在事發之前多做一點事情，現在就不會有這麼多哀傷的家庭，如果行政院多做點實事，少一點派系鬥爭還有政治算計，悲劇或許就可以避免。更重要的是，政務官如果是在事發之後才想起來，還有很多事情要做，是卸責政治，不是責任政治。

江啟臣臉書。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)